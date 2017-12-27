Социалисты подвели итоги уходящего года и обозначили задачи на 2018 год

Уходящий 2017 год был одним из самых трудных лет в истории Партии социалистов РМ. Это был первый год лидера ПСРМ Игоря Додона на посту Президента Республики Молдова. На всенародно избранного президента и на Партию социалистов было оказано беспрецедентное давление со стороны правящего режима и внешних сил.

Об этом говорится в резолюции состоявшегося сегодня Республиканского совета ПСРМ. Представители формирования констатируют: стремясь подорвать позиции президента, правительство и правящее большинство взяло курс на разрыв отношений с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией. Среди этих акций – высылка российских дипломатов, многочисленные депортации российских журналистов, объявление персоной нон грата вице-премьера Правительства России Дмитрия Рогозина, принятие антидемократического “Закона о борьбе с российской пропагандой”, и наконец – отзыв на неопределённое время посла Молдовы в России Андрея Негуцы.

В этих условиях непрерывного давления, массовой дискредитации в правительственных и псевдооппозиционных СМИ, перед Партией социалистов стояли две важнейшие задачи – сохранение единства партийных рядов и высокого рейтинга ПСРМ. Партия успешно справилась с этой задачей. Согласно всем опросам общественного мнения, Партия социалистов возглавляет все строчки в партийных рейтингах, значительно опережая остальные молдавские партии, – говорится в документе.

В то время как всенародный Президент Республики Молдова Игорь Додон подвергался постоянным атакам, ПСРМ стала единственной партией поддержки и опоры главы государства. Так, формирование голосовало в парламенте за все инициативы, предложенные Игорем Додоном. Также социалисты в парламенте и в местных органах власти вели борьбу против инициатив Демократической партии, направленных на разрыв отношений с Российской Федерацией. Фракция ПСРМ в парламенте проголосовала против принятия “Закона о борьбе с российской пропагандой”. По инициативе депутатов и советников от ПСРМ, Народное собрание Гагаузии и целый ряд районных советов приняли резолюции, осуждающие принятие данного закона.

ПСРМ показала свою способность мобилизовать народ на массовые акции. 9 Мая, в 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, ПСРМ инициировала проведение марша “Бессмертный полк”, в котором приняли участие десятки тысяч человек.

Кроме этого, в уходящем году по инициативе Партии социалистов был принят закон о переходе на смешанную избирательную систему. Это стало воплощением в жизнь программного пункта ПСРМ “Сильные регионы – сильная Молдова” и позволило всем регионам страны, включая Приднестровье, а также зарубежной диаспоре, получить гарантированное и справедливое представительство в следующем парламенте. В то же время, смешанная система сохраняет возможность голосовать за ту или иную систему ценностей, которую представляют политические партии, констатируют социалисты.

Другой инициативой ПСРМ стал муниципальный референдум в Кишинёве по отставке генерального примара Дорина Киртоакэ.

Собрав более 80 тысяч подписей, мы добились его проведения. Занимаясь подготовкой референдума в одиночку, в условиях бойкота со стороны других политических сил, ПСРМ сумела мобилизовать для участия в плебисците более 110 тысяч жителей Кишинёва. Признаемся: этого оказалось недостаточно для того, чтобы референдум состоялся. Однако ответственность за провал референдума лежит на тех, кто призывал к его бойкоту, – подчеркивается в заявлении.

ПСРМ поддержала инициативу Президента РМ Игоря Додона по проведению референдума об усилении президентских полномочий, а в условиях отказа со стороны марионеточного Конституционного суда в его проведении Партия социалистов выступила с инициативой общенационального сбора подписей за переход к президентской республике. 24 сентября в общенациональной акции поддержки инициативы президента приняли участие десятки тысяч человек. В октябре 2017 года ПСРМ дала старт сбору подписей за переход к президентской республике. На сегодня за эту инициативу уже подписались более 500 тысяч человек.

Также за минувший год представители ПСРМ активно участвовали в телевизионных передачах на молдавских каналах. Регулярно издавалась и распространялась партийная газета “Социалисты”. Проводились многочисленные встречи с избирателями и единые дни информирования населения. На протяжении всего 2017 года представители ПСРМ принимали участие в зарубежных мероприятиях: в 137-й ассамблее Межпарламентского Союза, в юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ, в XXIII Международной конференции “Ценности и интересы в меняющемся мире: христианский подход”, в других международных мероприятиях.

Вступая в 2018 год, ПСРМ заявляет о верности своим 5 основополагающим ценностям:

Государственность и нейтралитет Республики Молдова. Социальная справедливость. Приднестровское урегулирование. Стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Защита Православия и семейные ценности.

В новом 2018 году ПСРМ ставит перед собой следующие задачи:

Довести число граждан Республики Молдова, подписавшихся за президентскую республику, до 1 миллиона человек. Осуществить выдвижение кандидатов для избрания в Парламент по одномандатным округам, провести внутренние праймериз. Главная цель 2018 года – подготовить партию к парламентским выборам и одержать на них победу.

У нас есть чёткая программа действий и команда, способная ее реализовать. Мы верим, что можем добиться всех стоящих перед нами задач. У Молдовы есть будущее! – заключается в заявлении Республиканского совета ПСРМ.