Социалисты подвели итоги прошедших выборов (ВИДЕО)

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Социалисты предложат избрать своего председателя в 18 районах по всей стране. С первого тура кандидаты ПСРМ выиграли 124 примарии, в том числе в 12 городах, и вышли во второй тур в 179 примариях, в том числе в 18 городах. Об этом председатель ПСРМ Зинаида Гречаный заявила в рамках состоявшейся сегодня пресс-конференции по итогам вчерашнего голосования.

Гречаный поблагодарила граждан за оказанную поддержку и сообщила о результатах ПСРМ.

– У нас абсолютное большинство в 4 районах. Также у нас есть три района в АТО Гагаузия, где председателями будут представители Партии социалистов. В 11 районных советах мы на 1 месте. То есть, всего 18 районов, в которых социалисты предложат избрать своего председателя. В первую очередь, как и на центральном уровне, в этих 11 районах мы призываем наших коллег из блока “АКУМ” создать коалиции и на уровне районов, и на местном уровне, – сказала она.

Гречаный также отметила, что с первого тура социалисты выиграли 124 примарии, в том числе в 12 городах. Во второй тур кандидаты ПСРМ вышли в 179 примариях, в том числе, в 18 городах.

– Будем работать на второй тур и призываем всех граждан быть солидарными с нами. Будем работать над тем, чтобы наши кандидаты выиграли в этих селах и в городах, – сказала она.

Напомним, второй тур выборов пройдет 3 ноября.