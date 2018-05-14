Социалисты подали в Генпрокуратуру запрос о проверке законности сноса ДК Профсоюзов на Рышкановке (ВИДЕО)

Снос Дворца культуры Профсоюзов, расположенного в Кишиневе на улице Киевской, производится, по мнению Партии социалистов, незаконно, в связи с чем был подан запрос в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность данных действий.

Как рассказал депутат Владимир Односталко, согласно закону об охране памятников, контроль за соблюдением мер по их охране возлагается на правительство, председателей районов и примаров, то есть местную власть. Авторизация же на снос ДК Профсоюзов была выдана 21 ноября, когда Сильвия Раду уже была назначена врио примара, и она в числе других несет ответственность за выдачу данного документа.

– Сегодня есть и постановление парламента от 22 июня 1993 года, в котором указан перечень памятников, охраняемых государством. В нем под номером 300 указана мозаика на ДК Профсоюзов. Это значит, что данный памятник архитектуры охраняется государством. Более того, мозаика составляет единый комплекс с остальными зданиями, в связи с чем их снос также незаконен. Также на сегодняшний день мы ратифицировали как минимум две конвенции об охране памятников Совета Европы и ООН. Это означает, что данный памятник архитектуры является не только молдавским, но и европейским культурным наследием. Возникает вопрос: как на это отреагируют европейские партнеры нынешней власти? Надеемся на то, что соответствующий ответ будет, – сказал Односталко.

Он также отметил, что перед сносом памятника архитектуры необходимо получить заключение нацкомиссии по защите памятников при минкульте. Более того, приоритетное право на выкуп здания принадлежит государству.

– Мы знаем, что это здание было продано. Почему правительство не воспользовалось правом выкупа, куда смотрел Филип и ответственные лица? На эти вопросы мы также хотим получить ответ от Генпрокуратуры. Подозреваем, что у правительства в этом вопросе есть “интерес”, и надеемся, что реакция Генпрокуратуры будет адекватной, – заявил народный избранник.

Депутат заверил также, что социалисты будут держать данный вопрос под строгим контролем и будут извещать общественность о дальнейшем развитии ситуации.