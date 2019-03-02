Социалисты почтили память жертв конфликта на Днестре

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Сегодня, 2 марта, десятки активистов Партии социалистов во главе с председателем формирования Зинаидой Гречаный почтили память жертв вооруженного конфликта на Днестре 1992 года. Традиционно социалисты пришли на мост у Вадул-луй-Водэ, где возложили цветы.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный отметила, что это – памятный день в современной истории нашей страны.

– Мы не должны забывать об этом дне, когда начался вооруженный конфликт на Днестре, который стал еще одной раной для нашей страны. У нас есть четкий план, как разрешить этот конфликт, который начался 27 лет назад и никогда не должен повториться. Республика Молдова должна жить в мире. И справа, и слева живет один народ, который должен попросить друг у друга прощения и признать, что в том конфликте не было правых, и что его нужно решить. И мы, социалисты, хотим это сделать, – сказала она.

В свою очередь исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча отметил, что трагические события 27-летней давности никогда не должны повториться.

– Каждый год мы приезжаем сюда, именно в это место, на этот мост, чтобы память жила. Несмотря на этот конфликт, мы – одна страна, один народ, нас объединяет очень многое. Безусловно, мы должны сделать все для того, чтобы наш народ жил вместе, это в интересах обоих берегов Днестра. Политики, которые нас разделили, должны уйти в прошлое, – добавил он.

Ранее с обращением по случаю этой даты выступил президент Игорь Додон.