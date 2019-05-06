Социалисты почтили память жертв катастрофы в “Шереметьево” (ФОТО)

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Депутаты, муниципальные советники Партии социалистов, а также активисты “Молодой гвардии” пришли сегодня к зданию посольства Российской Федерации в Республике Молдова, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания память жертв катастрофы в “Шереметьево”.

Как отметила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, формирование выражает соболезнования в связи со случившимся всему российскому народу и семьям погибших.

– Подобное может произойти когда угодно. Даже несмотря на то, что нам кажется, что если мы живем в 21 веке, мы находимся в безопасности, – это не так. Сегодня мы пришли сюда по зову души. Мы возложили цветы в знак соболезнования всему российскому народу и семьям погибших, – сказала она.

Напомним, ранее соболезнования в связи со случившимся выразил президент Игорь Додон.

– От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность президенту РФ и всему российскому народу, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний. Искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, – отметил он.

Самолет Sukhoi Superjet 100 “Аэрофлота”, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в “Шереметьево” и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

В результате катастрофы погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них – члены экипажа. 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта, пять госпитализированы. Всего в самолете было 78 человек, пишут российские СМИ.