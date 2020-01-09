Социалисты почтили память жертв авиакатастрофы в Тегеране

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Депутаты и муниципальные советники ПСРМ, активисты “Молодой гвардии”, а также члены и сторонники формирования возложили в четверг, 9 января, цветы у здания посольства Украины в Кишиневе. Они почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы, произошедшей накануне в Тегеране.

– Здесь много слов говорить не приходится, очень жаль. Мы сегодня скорбим вместе с украинским народом, с нашими соседями, и вспоминаем тех людей, которые были на борту. Светлая память им, и желаем всем близким найти в себе силы преодолеть эту трагедию, – отметил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Авиакатастрофа, унесшая жизни 176 человек, произошла в среду утром в иранской столице. Самолет «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран – Киев. Он вылетел из Тегеранского международного аэропорта в 6:10 утра по местному времени и через несколько минут исчез с радаров. Воздушное судно рухнуло на футбольное поле недалеко от аэропорта Имама Хомейни.

Ранее соболезнования выразили президент, спикер и премьер-министр.