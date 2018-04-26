Социалисты почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТО)

Социалисты почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТО)

26 апреля в Молдове отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 8 декабря 2016 года.

В данной связи депутаты парламента от Партии социалистов РМ, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» приняли участие в митинге, который состоялся сегодня в Долине Роз и почтили память жертв Чернобыльской АЭС.

Ранее кандидат ПСРМ на должность генпримара Кишинева адресовал низкий поклон всем участникам ликвидации аварии, а президент Молдовы Игорь Додон присвоил им госнаграды.

 

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