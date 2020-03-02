Социалисты почтили память погибших в конфликте на Днестре

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Депутаты Парламента РМ, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и “Молодой гвардии” почтили память погибших во время вооруженного конфликта на Днестре. Традиционно социалисты опустили на воду памятный венок и возложили цветы у моста через Днестр у Вадул-луй-Водэ.

Сегодня же утром председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный вместе с главой государства Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику, членами правительства и депутатами возложили цветы к памятнику Скорбящей Матери на Мемориале воинской славы “Вечность”.