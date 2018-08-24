Социалисты почтили память освободителей Молдовы (ФОТО)

Социалисты почтили память освободителей Молдовы (ФОТО)

Депутаты парламента, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» сегодня, в день 74-й годовщины Ясско-Кишиневской наступательной операции, возложили цветы на мемориале «Вечность» в Кишиневе и почтили память советских воинов, погибших при освобождении Молдавии от фашистских захватчиков.

– Без памяти о прошлом нет будущего. Сегодняшнему поколению трудно представить, каких невероятных усилий, каких нечеловеческих жертв стоила нашим отцам, дедам и прадедам эта победа и освобождение Молдавии от коричневой чумы. Мы должны сохранить правду о тех событиях, чтобы следующие поколения воспитывались на примере наших героических предков, ценили и берегли свою Родину, – отметила на своей странице в соцсети председатель формирования Зинаида Гречаный. 

Ранее президент страны Игорь Додон пообещал, что никому не позволит переписывать историю и объявлять наш народ “проигравшим”.

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