Социалисты почтили память Александра Пушкина

Депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и «Молодой Гвардии», вместе с председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный, почтили сегодня, 10 февраля, память великого русского поэта Александра Пушкина и возложили цветы к его памятнику в центре Кишинева.

В этот день — 10 февраля 1837 года — Александр Пушкин скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом. Жизнь Александра Пушкина трагично оборвалась слишком рано – ему было всего 37 лет. В годовщину его гибели отмечается день памяти великого поэта.

Александр Пушкин внес огромный вклад в великую русскую культуру, он является основателем русской литературы нового времени и создателем нового национального литературного языка.

В Молдове чтят память о поэте – он провел в Кишиневе три очень плодотворных в творческом плане года. Исследователи насчитывают более 220 сочинений, написанных, начатых и задуманных в Кишиневе, в их числе четыре южные поэмы и шестнадцать первых строф романа «Евгений Онегин». Многие произведения, связанные с этими местами, были написаны уже после отъезда поэта из Кишинева.