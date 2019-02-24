Социалисты поблагодарили граждан за участие в выборах (ВИДЕО)

Социалисты поблагодарили граждан за участие в выборах (ВИДЕО)

Представители Партии социалистов провели брифинг для прессы по завершении парламентских выборов. Они поблагодарил всех граждан как внутри страны, так и за ее пределами, за участие в голосовании. 

Отдельно социалисты поблагодарили своих избирателей.

– Основная задача на данный момент – обеспечение максимально корректного и транспарентного подсчета голосов, – сказал секретарь по идеологии, кандидат в депутаты ПСРМ Ион Чебан 

В то же время представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский отметил, что в течение дня около 10 тысяч представителей и наблюдателей ПСРМ зафиксировали все имевшие место нарушения законодательства. На данный момент они систематизируются. После обработки этих данных и доказательств социалисты выступят с оценкой выборов в отношении их признания или непризнания, в том числе по Приднестровскому региону.

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