Социалисты побеждают на выборах в Мунсовет Кишинева, – опрос

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Если бы в это воскресенье в Кишиневе состоялись выборы в Муниципальный совет, Партия социалистов уверенно заняла бы на них первое место, набрав 44,8%. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

На втором месте, с огромным отрывом, расположился бы блок “АКУМ” – 26,8%. На третьем – Либеральная партия с 10,9%. Следом: ДПМ (5,6%), ПКРМ (4,3%), “Наша партия” (3,8%), “Шор” (2,7%), другая партия / кандидат – суммарно 1%.

Опрос проводился с период с 27 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 1195 человек. Погрешность составляет +/- 3%.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.