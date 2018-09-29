Социалисты планируют благоустройство ещё одного столичного двора (ФОТО)

По приглашению жителей мунсоветники от Партии социалистов посетили несколько дворов столичной улицы Пандурилор, на которой нет ни одной детской площадки и ни одного благоустроенного двора.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мунсоветник от ПСРМ Юрий Витнянский. По его словам, инициаторами встречи стали жильцы домов № 14, 16, 18, 19 улицы Пандурилор, от которых были получены заявления с просьбами помочь в благоустройстве.

– В результате беседы с жителями запланировали установить несколько скамеек. Обсудили возможность установки детской площадки перед домом № 16. Иван Статный договорился с жителями, что в ближайшее время организует совместный мини субботник с участием молодогвардейцев, – написал Витнянский.

Стоит отметить, что недавно представители Партии социалистов общались с жителями соседнего двора, на Пандурилор 21, где планируется установка детской и фитнес-площадок. Это будет первой площадкой на улице Пандурилор.