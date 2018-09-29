Социалисты планируют благоустройство ещё одного столичного двора (ФОТО)

Социалисты планируют благоустройство ещё одного столичного двора (ФОТО)

По приглашению жителей мунсоветники от Партии социалистов посетили несколько дворов столичной улицы Пандурилор, на которой нет ни одной детской площадки и ни одного благоустроенного двора.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мунсоветник от ПСРМ Юрий Витнянский. По его словам, инициаторами встречи стали жильцы домов № 14, 16, 18, 19 улицы Пандурилор, от которых были получены заявления с просьбами помочь в благоустройстве.

– В результате беседы с жителями запланировали установить несколько скамеек. Обсудили возможность установки детской площадки перед домом № 16. Иван Статный договорился с жителями, что в ближайшее время организует совместный мини субботник с участием молодогвардейцев, – написал Витнянский.

Стоит отметить, что недавно представители Партии социалистов общались с жителями соседнего двора, на Пандурилор 21, где планируется установка детской и фитнес-площадок. Это будет первой площадкой на улице Пандурилор.

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