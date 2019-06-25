Социалисты: Парламентская комиссия должна расследовать случившееся с кафе “Гугуцэ” и ДК профсоюзов

0

Парламентская комиссия, которая была создана для расследования случаев приватизации и сдачи в концессию государственной собственности, должна расследовать и случившееся с кафе “Гугуцэ” и Дворцом культуры профсоюзов. Об этом в рамках брифинга в понедельник заявили советники ПСРМ.

– Мы считаем, что вопросы кафе “Гугуцэ” и ДК профсоюзов должны рассматриваться парламентской комиссией, которая также занимается рассмотрением вопроса по концессии аэропорта. Всё это должно быть расследовано, а виновные должны быть наказаны, – отметил вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов.

В то же время глава фракции ПСРМ Динарий Кожокару сообщил, что есть список адресов, по которым у муниципия отняли участки из-за решения суда в пользу экономических агентов.

– Мы потребуем, чтобы не только был мораторий на стройки, но, также, чтобы была создана и комиссия по расследованию против тех, кто присудил победу по этим участкам экономическим агентам, так как без них невозможно было бы отнять у муниципия эти участки, – отметил он.