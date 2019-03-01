Социалисты озвучат свои дальнейшие действия только после завершения всех юридических процедур и окончательного решения КС

Социалисты озвучат свои дальнейшие действия только после завершения всех юридических процедур и окончательного решения КС

Партия социалистов Республики Молдова отмечает, что любые заявления и письма различного рода со стороны политических формирований так называемого «проевропейского» толка на данном этапе являются преждевременными. Об этом говорится в декларации формирования, распространенной сегодня, 1 марта. 

– Мы, социалисты, оспорили результаты выборов в целом ряде округов. Также в настоящее время мы осуществляем параллельный пересчёт голосов, результаты которого дадут оценку всему избирательному процессу. Только после завершения всех юридических процедур и окончательного решения Конституционного суда об утверждении депутатских мандатов Партия социалистов выступит с чёткой позицией относительно своих дальнейших действий, – говорится в заявлении. 

Кроме того, отмечается, что при определении своей дальнейшей позиции Партия социалистов будет руководствоваться исключительно волей и интересами своих избирателей.

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