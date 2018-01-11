Социалисты отмыли выкрашенный вандалами танк и обратились по этому поводу в полицию

Выкрашенный в селе Корнешть в цвета триколора советский танк был отмыт активистами ПСРМ вместе с неравнодушными жителями населенного пункта.

Об этом в социальной сети сообщили представители территориальной организации Партии социалистов в Унгенах.

– Что касается сегодняшнего состояния танка, нашлись добрые и трудолюбивые люди, которые уже привели его в порядок. От имени депутата Геннадия Митрюка был сделан запрос к инспекторату полиции для расследования этого акта вандализма, – говорится в послании.

Напомним, местные жители с удивлением обнаружили, что танк, установленный еще в 70-х годах, был выкрашен в цвета триколора. Вандалы не потрудились даже унести за собой пустые емкости из-под красной, желтой и синей краски. Примар Корнешть заявил о том, что в курсе произошедшего, однако никаких мер не было предпринято из-за того, что танк не находится в распоряжении примэрии.

Ранее социалисты отстояли этот танк, не позволив экс-министру обороны Анатолу Шалару демонтировать его.