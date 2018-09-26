Социалисты отказались участвовать в заседании мунсовета с “земельной” повесткой и потребовали ее смены на социальную

Повестка дня заседания мунсовета Кишинева, назначенного на сегодня, 26 сентября, была принята с серьезными нарушениями.

Об этом заявил председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан. Он отметил также, что в него включены земельные вопросы и вопросы аренды, что недопустимо, и подчеркнул, что возглавляемая им фракция не участвовала в рассмотрении таких вопросов и впредь не будет.

– При этом действительно важные вопросы, к моему большому сожалению, в повестку включены не были. Мы предложили 10 проектов социального назначения, касающихся школ, детсадов, многодетных семей и других категорий населения, однако их проигнорировали. Более того, не были включены пункты о проведении слушаний по таким важным вопросам, как незаконное строительство, работа муниципальных учреждений. Мы не будем участвовать в этом фарсе с попытками наложить руку на муниципальную собственность, – поставил точку Чебан.

В связи со сложившейся ситуацией социалисты потребовали срочного созыва постоянного бюро для утверждения другой, социальной повестки дня заседания мунсовета Кишинева.