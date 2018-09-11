Социалисты организуют слушания по вопросу исполнения бюджета в пригородах Кишинева

По инициативе фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева состоятся публичные слушания в связи с исполнением бюджета в пригородах муниципия Кишинева.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава фракции социалистов Ион Чебан. Он отметил, что мероприятие состоится завтра, 12 сентября, в 15.00, в зале заседаний столичной примэрии.

– Пригороды всегда занимали особое место в работе нашей команды, и доказательством тому являются все достигнутые результаты в этом смысле. Мы всегда принимали активное участие в решении проблем, с которыми сталкиваются пригороды. По инициативе фракции социалистов в пригородах были установлены новые детские и спортивные площадки, были выделены средства на ремонт дорог, системы канализации и сетей водоснабжения, и др. Мы готовы и дальше поддерживать все проекты и инициативы во благо жителей, – подчеркнул Чебан.

Он отметил также, что на данный момент практически не существует ни одного запроса, который бы не поддержала фракция социалистов. Он настоятельно призвал и другие фракции, независимо от политических убеждений, поддержать все предложения по бюджету.

– Очень важно, чтобы выделенные деньги были использованы по предназначению, в установленные сроки. Также, очень важно, чтобы на законодательном уровне, были четко определенны положения бюджетных отношений между пригородами и городом. Они должны основываться на взаимных программах и проектах развития, – заметил Чебан.

На публичные слушания приглашены представители фракций муниципального совета Кишинева, руководство Генерального финансового управления, руководители всех подразделений местного самоуправления и представители гражданского общества.