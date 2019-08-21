Социалисты определились с кандидатами в депутаты по трем одномандатным округам

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На сегодняшнем заседании Республиканского совета Партия социалистов определилась с тремя кандидатами в депутаты по одномандатным округам, где 20 октября, одновременно с местным выборами, пройдут новые парламентские выборы.

Так, в депутаты парламента по одномандатному округу №17 (Ниспорены) будет баллотироваться председатель ТО ПСРМ в этом районе Павел Артамонов, который участвовал в выборах и 24 февраля. По одномандатному округу №33 (Кишинев) в законодательный орган страны будет баллотироваться муниципальный советник ПСРМ Светлана Попа, а по округу №48 (Приднестровье) – Виталий Ефтодьев. В то же время социалисты решили не участвовать в выборах по одномандатному округу №50 (на западе от Республики Молдова).

Имена кандидатов на должности примаров Кишинев и Бельц и других избранников будут утверждены в рамках заседания Республиканского совета ПСРМ 30 августа, после чего они будут преданы огласке.