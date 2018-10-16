Социалисты определились с кандидатами по большинству одномандатных округов (ВИДЕО)

Как и было заявлено социалистами еще в мае, ПСРМ начала консультации с гражданами в территориях по отбору кандидатов по одномандатным округам. Об итогах этой деятельности в рамках брифинга для прессы рассказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.

– На сегодняшний день Партия социалистов уже провела праймериз в большинстве избирательных округов. В их рамках мы провели консультации с членами партии и нашими сторонниками по вопросу отбора кандидатов, которые пользуются наибольшим доверием граждан. Из 46 избирательных округов у нас выбраны кандидаты уже по 38 округам. Это честные люди, которым доверяют граждане, – подчеркнул он.

Влад Батрынча отметил, что этот процесс будет продолжаться до избирательной кампании, когда Республиканский совет окончательно утвердит этих кандидатов. Это произойдет предположительно в конце декабря. До тех пор социалисты ждут предложений по поводу кандидатов в территориях или мнения насчет уже выбранных претендентов.

– Мы открыты. Вы видели, что мы активно работаем в территории, прошли десятки митингов наших активистов и сторонников. Партия мобилизована, активная, наши сторонники готовы к борьбе, которая предстоит перед выборами, – добавил депутат.

Напомним, выборы в парламент страны состоятся 24 февраля 2019 года. Впервые они пройдут по смешанной избирательной системе – гражданам предстоит выбрать как партию, так и конкретного кандидата по своему избирательному округу. Все кандидаты ПСРМ пойдут на выборы под символом партии – звездочкой.