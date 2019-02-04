Социалисты обвинили местные власти в ухудшении ситуации с дорогами и общественным транспортом

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Фракция Партии социалистов РМ в Муниципальном совете Кишинева намерена потребовать проведения аудита проведенных работ по ремонту дорог в муниципии и в стране, а также привлечения к ответственности виновных в плохом качестве дорог. Об этом социалисты заявили в рамках брифинга сегодня, 4 февраля.

В частности, как отметил муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов, каждый год с наступлением зимы качество дорог ухудшается: появляются огромные ямы, которые представляют опасность для автомобилистов. По словам социалиста, ответственность за это несет примэрия, у которой нет системного подхода к решению этой проблемы, а также долгосрочного плана работ, а снег и лед на дорогах расчищаются несвоевременно.

В данной связи Одинцов напомнил, что в 2017 году из муниципального бюджета на ремонт дорог было выделено 525 млн. леев, в 2018 году – 325 млн. леев, в 2019 году – 420 млн. леев. Однако несмотря на это исполнительной власти не хватает денег. Советник потребовал от Управления транспорта представить отчет о пломбировании и ремонте дорог.

– Либо надо заменить тех, кто не может работать, либо надо начать нормально работать. Нет денег на ремонт дорог – предложите Муниципальному совету долгосрочную программу, и мы постараемся найти средства. Если не умеете решать проблемы, отойдите в сторону. Мы знаем, как их решить, – отметил Александр Одинцов.

Местный советник ПСРМ Дурлешт Владимир Рошка сообщил, что на ремонт дорог в стране было выделено около 100 млн. долларов. По его словам, на ремонт 1 км дороги шириной 7 м предусмотрено 72,4 тыс. долларов. Для пломбирования 1 м кв. дорог в муниципии предусмотрено 400 леев, около 23 долларов.

– На что тратится эта разница в сумме? Это попахивает криминалом. Мы не знаем, какая компания и как выиграла эти тендеры по ремонту дорог, но видим то, что они называют “дорогами”, – сказал он.

Муниципальный советник ПСРМ Динарь Кожокару, в свою очередь, отметил проблему с общественным транспортом в Кишиневе. Кожокару напомнил, что сегодня в результате многочисленных встреч с гражданами и их просьб, по инициативе фракции ПСРМ был открыт троллейбусный маршрут №35, который свяжет центр Кишинева с пригородом Дурлешты. Были сделаны запросы и относительно троллейбусного маршрута в Трушены.

– Без совместной работы у нас ничего не получится. При существующих финансах мы могли бы каждые 7 дней выпускать новые троллейбусы на маршрут, – считает Кожокару.

Он также рассказал о существующих проблемах на улицах Николай Костин, Друмул Виилор, Тестемициану. Их жители обращались с просьбой увеличить число автобусов маршрута №9, а также запуска автономных троллейбусов на улице Тестимициану. Кожокару также разделил возмущение своих коллег качеством дорог.

– Виновных нужно привлекать к ответственности. Нельзя столько обворовывать людей. Мы проведем аудит по каждому району и населенному пункту, где проводился ремонт дорог, – сказал он.