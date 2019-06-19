Социалисты обсудили подготовку к местным выборам (ВИДЕО)

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Сегодня Партия социалистов провела заседание Республиканского совета. Как отметил присутствовавший на нем неформальный лидер ПСРМ, президент страны Игорь Додон в последний раз заседание РС проводилось 7 июня, а с тех пор произошло много событий.

– Партия социалистов превратилась из оппозиционной – в правящую партию, поэтому мы с коллегами из территорий должны были обсудить дальнейшую стратегию. Отдельно мы обсудили очень важную тему – подготовку к местным выборам. Вчера была назначена их дата – 20 октября. Практически, кампания начнется 20 августа, времени до тех пор осталось немного. Обсудили подготовку к этим выборам, обозначили ближайшие действия, – сказал президент.

Глава государства также выразил твердую уверенность в том, что при поддержке ПСРМ и фракции социалистов в парламенте в Молдове начался новый этап. Он добавил, что социалисты готовы поддержать правительство Майи Санду, и что это твердая позиция ПСРМ.

– Мы обеспечим голосование фракции ПСРМ в парламенте для внедрения реформ правительства Санду. Конечно же, будем их обсуждать, потому что речь идет о политическом консенсусе. Этот консенсус есть, и мы сделаем все для того, чтобы это парламентское большинство, эта власть существовали как можно дольше. Желательно – весь мандат, если получится. Если нет – мы выступаем категорически против политического туризма, против практики последних лет. Мы не приемлем, чтобы во фракцию ПСРМ пришли депутаты из других фракций или независимые. У нас 35 депутатов. В этом количестве мы дойдем или до конца мандата, или до досрочных выборов, если вдруг они состоятся, – сказал президент.