Социалисты обновили облик старых скамеек в одном из кишиневских дворов (ФОТО)

Социалисты обновили облик старых скамеек в одном из кишиневских дворов (ФОТО)

Депутат Партии социалистов Олег Липский, муниципальные советники Антон Лядский и Юрий Витнянский, а также активисты “Молодой гвардии” откликнулись на просьбы жильцов двух дворов в городке аэропорта. 

Они освежили внешний вид скамеек, покрасив их. А совсем скоро, по инициативе социалистов, к уже существующим скамейкам в городке появятся около 10 новых – со спинками. Здесь же появятся 3 фитнес-площадки.

Стоит отметить, что ранее по улице Дачия, 60/5, также по инициативе фракции ПСРМ, установили детскую площадку.

 

 

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