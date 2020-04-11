Социалисты обеспечивают продуктами первой необходимости более 400 одиноких пенсионеров

Социалисты обеспечивают продуктами первой необходимости более 400 одиноких пенсионеров

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат ПСРМ Владимир Односталко.

– На протяжении последних трех недель Партия социалистов совместно с примарией и волонтёрами обеспечивает продуктами первой необходимости более 400 одиноких пенсионеров. В это непростое время главное – соблюдать все рекомендации властей, находиться дома и не подвергать себя опасности, – подчеркнул он. 

Стоит отметить, что сегодня же по поручению президента депутат ПСРМ и претор Рышкановки оплатили штраф пенсионерки из Кишинева за нарушение карантина. Кроме этого, ей принесли домой продукты и обменялись контактными данными, чтобы в случае необходимости она могла позвонить и попросить о помощи.

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