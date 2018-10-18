Социалисты о включении евроинтеграции в Конституцию: Эти игры не имеют ничего общего с национальными интересами

Парламентская фракция Партии социалистов РМ выступила сегодня, 18 октября, с заявлением в связи с попыткой Демократической партии закрепить в Конституции понятие евроинтеграции как внешнеполитического вектора страны, а также высказала свою позицию по идее проведения референдума по этому вопросу.

– Сегодня в парламенте прошло режиссерское шоу под названием «Европейская интеграция». Все девять лет мы критиковали этот антинародный, антисоциальный режим – тех, кто под флагом ЕС украли миллиард, украли страну, украли будущее у людей, закрыли сотни школ, детских садов, ликвидировали предприятия, приватизировали народное достояние, которое создавалось целыми поколениями молдаван. Эта идеология привела людей к нищете, у людей нет денег на элементарные вещи, сотни тысяч пенсионеров влачат жалкое существование за чертой бедности. Сотни тысяч граждан покинули страну в поисках работы. В то же время Евросоюз очень четко заявляет о том, что РМ не будет присоединена к ЕС, – сказал депутат Влад Батрынча после провала голосования по поправке демократов.

Социалист отметил, что в этой ситуации поднимать тему евроинтеграции становится неестественно, и даже глупо. Он напомнил, что если 9 лет назад идею европейской интеграции поддерживало порядка 70% населения, то сегодня проевропейски настроенных граждан в Молдове меньшинство.

– Евроинтеграцию, как политическую повестку одной партии, как государственную идеологию, нельзя просто навязать населению, это недемократично. И это фатальная ошибка парламентского большинства. Хорошо, что утвердить проект не получилось, так как было очевидно, что это просто шантаж правых партий и попытка «сыграть свадьбу» ДПМ, ППДА и ПДС Майи Санду. Эти игры ничего общего не имеют с национальными интересами, – подчеркнул социалист.

По поводу высказанной демократами идеи референдума, Влад Батрынча отметил, что социалисты все эти девять лет придерживались четкой позиции о том, что последнее решение по важнейшим вопросам национального интереса должны принимать граждане путем референдума. Об этом гласит и Конституция Республики Молдова. Однако правящее большинство делало все возможное, чтобы блокировать эту демократическую процедуру. Так, в 2017 году Президент РМ Игорь Додон предложил провести консультативный референдум по вопросам изменения Конституции и наделения главы государства большими полномочиями, развития парламента, аннулирования закона, который переложил на плечи населения бремя выплаты украденного миллиарда, Истории Молдовы. Но альянс выступил против референдума, а обслуживающий его Конституционный суд аннулировал указ президента об организации референдума.

– Все 9 лет они боялись референдума, потому что знают, что любой референдум поставит точку на так называемой «евроинтеграции». Мы убеждены, что в случае если референдум состоится, люди выступят против этого «проевропейского» режима. Мы уверены, что в следующем парламенте будет сформировано новое большинство, которое будет работать в интересах страны, укрепления государственности и суверенитета Республики Молдова, будет вести сбалансированную политику как на Востоке, так и на Западе, – заявил Влад Батрынча.

Социалист отметил, что свою позицию по данному конкретному, предложенному демократами референдуму ПСРМ выскажет после консультаций с гражданами, с Президентом РМ (учитывая, что ПСРМ – это пропрезидентская партия), после анализа законодательства.