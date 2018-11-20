Социалисты о ситуации в Кишиневе: Снег, как всегда, выпал неожиданно для примэрии (ВИДЕО)

“Несмотря на то, что в декабре 2017 года был принят бюджет на 2018 год, в котором были предусмотрены необходимые денежные средства для подготовки к зиме специализированных служб примэрии, мы оказались в ситуации, когда после снегопада практически весь город оказался в пробках”, – об этом в рамках пресс-конференции заявил муниципальный советник Партии социалистов Петр Бурдюжа.

По его словам, ситуация не улучшилась и сегодня, когда от снега были очищены лишь некоторые участки центральных улиц города, однако на периферии дороги остаются заснеженными, а граждане возмущены.

– Бюджетом 2018 года на обслуживание дорог и приобретение специальной техники, противоскользящего материала и так далее, для Управления транспорта было предусмотрено 12 миллионов леев – изначально 8 миллионов, однако впоследствии было добавлено еще 4 миллиона. Однако эти закупки не были осуществлены. В октябре представители комиссии ЖКХ выступили с призывом, чтобы представители управления рассказали о своей подготовке к зиме, но это не случилось. Кроме того, были предусмотрены средства на сумму 2,7 миллионов леев для покупки специального оборудования для Управления жилищно-коммунального хозяйства для очистки тротуаров, обеспечения доступа к школам, детсадам, больницам, жилым домам. Однако мы оказались в ситуации, когда исполнительная власть вновь винит во всем зиму, которая якобы наступила неожиданно, – сказал Бурдюжа, отметив, что было предостаточно времени для того, чтобы основательно подготовиться к выпавшему снегу.

Муниципальный советник выразил возмущение тем фактом, что в минувшие дни десятки домов на Чеканах и Рышкановке оставались без отопления из-за аварии, которая также произошла “неожиданно”. Социалист призвал ответственные структуры ускорить действия по расчистке тротуаров и подъездных путей к учреждениям образования и здравоохранения, а также к жилым домам.

В свою очередь муниципальный советник Динарий Кожокару рассказал, что за минувшие сутки в Кишиневе произошло 62 ДТП. 7 человек получили травмы различной степени тяжести. В аналогичный период прошлого года произошло 12 ДТП без раненых или травмированных.

В то же время только вчера в “скорую” поступило 26 звонков от граждан с улицы. В результате у 8 человек переломы, у остальных – травмы различной степени тяжести, рассказал Кожокару. В аналогичный период прошлого года травмированных людей не было.

– Это снова говорит нам о том, что несмотря на то, что эту проблему задолго обсуждали на комиссии ЖКХ, где были поставлены акценты на необходимой технике, на необходимом количестве противоскользящего материала, это не было соблюдено. Сегодня ночью работали примерно 39 специализированных машин, из которых 7 сломались. Это техника 70-х годов, – рассказал он, отметив, что запланированный ранее аукцион по закупке необходимой техники до сих пор так и не состоялся.

По словам Кожокару, не лучше обстоит ситуация и с противоскользящим материалом. Советник лично проехал ночью от Ботаники до Буюкан и увидел ряд мест, где техники и близко не было. Помимо этого, работники сбрасывали снег с тротуара на остановки общественного транспорта.

– Считаем, что в сложившейся проблеме виноват механизм, а не конкретный человек. Получается, что врио примара умывает руки, говоря, что виноват определенный человек. Это неверно. Всему виной – система, – сказал советник ПСРМ.

Муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов отметил актуальность поговорки: “Готовь сани летом” и подчеркнул, что муниципалитет как всегда оказался не готов к выпавшему снегу. Одинцов отметил, что налицо противоречия между некоторыми муниципальными структурами, что в итоге приводит к сбою, от которого страдают все граждане.

– Комиссия ЖКХ, которой руководит социалист Александр Комаров, неоднократно предлагала способы и решения для того, чтобы город был готов к зимнему периоду. Не все эти рекомендации были выполнены. Количество травм и аварий увеличивается, – сказал он.

Социалисты потребовали от примэрии в кратчайшие сроки принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения как общественного, так и частного транспорта, а также безопасность пешеходов.