Социалисты о “хороших дорогах” демократов: 100 млн долларов налогоплательщиков превратились в грязь

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Секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан подверг резкой критике реализацию программы Демократической партии “Хорошие дороги”.

Чебан отметил, что в данный проект были вложены огромные деньги из бюджета страны, то есть, всех налогоплательщиков Молдовы, однако до Пасхи “выживут” в лучшем случае 5 км “отремонтированных” дорог.

– Есть большая проблема, когда есть проект “Хорошие дороги для Молдовы”, на который тратится 1 миллиард 600 миллионов леев, это 100 миллионов долларов, в предвыборных целях, из которых на данный момент не осталось и 50% дорог, а до Пасхи не останется и 5%. Это ваши деньги, из каждого кармана. Это деньги, которых не хватило на повышение зарплат, пенсий, на другие цели. Эти деньги превратились в грязь, – сказал он.

Социалист также отметил, что в любом другом государстве за подобный подход к решению подобной проблемы причастных чиновников ждало бы уголовное наказание. Стоит отметить, что ранее стало известно, что Молдова вошла в топ-10 стран мира с самыми плохими дорогами. Никудышное состояние только что якобы отремонтированных дорог в Молдове сами демократы объяснили “плохой погодой”.