Социалисты не поддержат внесение евроинтеграции в Конституцию

ПСРМ считает, что внесение идеологической поправки в Конституцию противоречит основополагающим принципам свободы выбора и усугубит и без того тяжелую ситуацию в условиях разделенного общества, которая ухудшалась из года в год в течение последних девяти лет. Об этом говорится в пресс-релизе формирования.

Как отмечается в документе, Конституция является верховным законом, который должен отражать интересы всего общества, а не отдельных партий или политиков. Сегодняшнее хрупкое равновесие в обществе удается сохранять благодаря мудрости молдавского народа, даже несмотря на непродуманную и однобокую политику евроинтеграторов, прикрывающих свою неспособность улучшить дела в стране геополитическими лозунгами.

– Партия социалистов полностью поддерживает и разделяет позицию президента о необходимости продвижения сбалансированной внешней политики государства, недопустимости подобных перекосов и принятия столь серьезных решений без участия народа — через выборы либо референдум. Социалисты выступают категорически против принятия идеологических поправок в Конституцию в парламенте и не будут голосовать за них. Тем более, когда столь важные вопросы поднимаются без согласования с народом, практически накануне парламентских выборов, после которых подавляющее большинство сегодняшних представителей правящего большинства уйдут в политический архив, – констатируют в ПСРМ.

Напомним, ранее с жесткой реакцией по этому поводу выступил и президент Игорь Додон.