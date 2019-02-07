Социалисты не допустят повышения тарифов на коммунальные услуги и добьются снижения цены на газ (ВИДЕО)

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Несмотря на восторженные заявления правительства и в целом молдавских властей об экономическом росте и повышении заработных плат, ситуация в экономике и социальной сфере остается крайне сложной. В последние годы в Молдове продолжается сокращение реального потребления – люди экономят на всем, чтобы просто выжить. Об этом в рамках пресс-конференции заявили представители Партии социалистов.

В частности, как отметил кандидат в депутаты от ПСРМ Владимир Головатюк, при отсутствии адекватной системы социальной защиты, прежде всего социально уязвимых слоев населения, граждане страны остаются один на один с неконтролируемым ростом цен и тарифов. Этот рост практически полностью “съедает” повышение пенсий, зарплат и других доходов, чем так хвалится правительство.

– Только за период правления этого кабинета министров – 2016-2018 гг. – цены выросли значительно. На овощи – практически удвоились. 180% индекс роста. Только в 2018 году рост составил практически 30%. За 3 года цены на фрукты в Молдове, а также на картофель выросли на 50%. На услуги медучреждений – практически удвоились, 90% роста. Остаются высокими, учитывая доходы населения, тарифы на коммунальные услуги. Значительно выросла доля расходов на них – практически пятую часть своих доходов население тратит на коммунальные услуги, – перечислил Головатюк.

По его словам, особенно сильно население волнуют тарифы на газ, ведь наша страна практически на 100% газифицирована. По сравнению с 2008 годом тарифы на газ выросли на 60%, и это в то время как цена на поставляемый газ в Молдову, благодаря формуле, заложенной в договор с “Газпромом” Зинаидой Гречаный и Игорем Додоном, снизилась практически вдвое, добавил он.

– При нынешнем правительстве в 2016-2018 годы население платило за потребляемый газ в среднем 33 цента за кубометр, тогда как входная цена была 19 центов за куб. То есть, население переплачивало более 70% цены или 2 лея за каждый куб потребляемого газа. Полтора года назад ПСРМ на своих многочисленных протестах и с парламентской трибуны требовала от регулятора снизить тарифы на газ минимум на 50%. Однако НАРЭ снизило тариф только на 20%,, не пересмотрев, как мы просили в парламенте, тариф на тепло, – отметил социалист.

По его словам, “Молдовагаз” готовило повышение тарифа на газ еще осенью, однако правительство не решилось пойти на этот непопулярный шаг перед выборами, отложив его реализацию на после 24 февраля. Придя к власти, социалисты не только не допустят увеличения тарифа, но и, напротив, будут добиваться его снижения.

– После победы на выборах мы не допустим повышения тарифа на газ. Напротив, тариф на газ будет снижен. Это не только поддержит население, но и придаст дополнительный импульс для развития экономики. В противном случае повышение тарифа на газ приведет к подорожанию тепла, электроэнергии, водоснабжения. Социалисты не пойдут по этому пути. Тарифы не будут повышены, – подытожил он.

В свою очередь кандидат в депутаты ПСРМ Алла Дарованная напомнила о подписанном Меморандуме о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС, а также о том, что наша страна стала первым наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Страны-члены ЕАЭС платят за газ гораздо меньше, а значит, в случае ратификации меморандума новой властью, на снижение цены сможет рассчитывать и Молдова.

– Если сегодня мы платим 5 леев 7 банов за куб газа при потреблении до 30 кубов или 5 леев 28 банов за куб при потреблении 30 кубов и более, после снижения цены на 25% потребители будут платить 3 лея 80 банов и 3 лея 96 банов соответственно, – сказала она.