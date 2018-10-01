Социалисты назвали имя первого кандидата в депутаты по одномандатным округам в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

После митингов и праймериз по всей стране, социалисты приступили к оглашению имен кандидатов и в столице. Имя первого претендента по спискам ПСРМ в парламент страны по одномандатным округам в Кишиневе было оглашено в символическом месте – возле бывшего кинотеатра “Гаудеамус”, против сноса которого боролись социалисты.

Как отметил глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан, как последние 9 лет так называемые альянсы за евроинтеграцию издевались над Молдовой, так все представители этого альянса издевались и над муниципием Кишинев. В данной связи он подчеркнул, что предстоит много работать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему и на уровне всей республики, и в молдавской столице, в частности. Социалисты пытаются решать проблемы в муниципии, но нужна крепкая связь с парламентом для принятия важных законов в данном смысле.

– Это беззаконие и кошмар, которые творятся последние 9 лет в стране и 10 лет в столице, к сожалению продолжаются, – отметил он.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, в свою очередь, заявила, что сегодня социалисты и их сторонники собрались для того, чтобы сказать “нет” действующей в стране власти, которая планомерно уничтожает Молдову и принимает решения против государственности и независимости республики, рассчитывая на, что она исчезнет с карты мира. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, ПСРМ будет принимать участие в предстоящих парламентских выборах, и в настоящее время определяет своих кандидатов по одномандатным округам по всей стране, а также в Кишиневе.

– У каждого болит душа, как издеваются над страной и народом, над нашими пенсионерами, молодежью, уезжают сотни тысяч людей. Молдова – маленькая страна. Если у руководства будут находиться государственники, у которых будет болеть душа за страну и народ, из нее можно сделать конфетку, причем очень быстро. Если мы все встанем плечом к плечу, сквозь наши ряды никто не прорвется, – сказала она.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча призвал граждан сказать “нет” разрушителям Молдовы.

– Эти люди не смогли ничего построить в этой стране. Они не создали ни одного объекта культуры, но они системно уничтожают все, что строил молдавский народ. Мы будем бороться против этих беззаконий. Мы хотим справедливости! Мы идем на выборы не для того, чтобы победила ПСРМ, а чтобы победила вся Молдова, весь молдавский народ, – сказал он, отметив, что советники ПСРМ “ночевали на этой стройке и два года ее блокировали, но бороться с этой мафией очень трудно, потому что она засела не только в примэрии, но и в парламенте и правительстве”.

Депутат ПСРМ Андриан Лебединский напомнил, что социалистам удалось образовать самые большие фракции в парламенте страны и Муниципальном совете.

– Остался единственный шаг – мы должны получить большинство в правительстве, парламенте нового созыва и во всей стране. Только вместе мы сможем добиться процветания Молдовы, – отметил он.

Учитывая все вышесказанное, социалисты предложили первого кандидата в депутаты по одномандатным округам в Кишиневе. Им стал муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов, который будет баллотироваться в народные избранники по округу №25, включающему Центр и часть Ботаники. Кандидатура была поддержана единогласно собравшимися.

– Это человек команды, он никогда не подведет и всегда будет находить законные пути решения вопросов. Он всегда был и будет рядом с людьми, – отметила Зинаида Гречаный.

Одинцов поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и кратко рассказал о главных своих достижениях в качестве муниципального советника.

– Мы заблокировали сотни распилов муниципальной земли. Десятки случаев строительства были аннулированы в самом начале. Против разрушителя Дорина Киртоакэ было возбуждено уголовное дело благодаря нашим действиям, – сказал он, перечислив и конкретные примеры решения проблем и вопросов на уровне округа, по которому он будет баллотироваться.

В заключение Одинцов выразил надежду на то, что ПСРМ выиграет на предстоящих выборах и сделает так, чтобы Кишинев процветал, как это было когда-то.