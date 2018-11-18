Социалисты назвали 10 своих приоритетных задач в будущем парламенте Молдовы (ВИДЕО)

Социалисты назвали 10 своих приоритетных задач в будущем парламенте Молдовы (ВИДЕО)

В рамках митинга Партии социалистов на площади Великого национального собрания в Кишиневе секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан озвучил 10 приоритетных задач формирования, которые последнее собирается осуществить в новом парламенте страны. 

Это:

  1. Повышение средней зарплаты до 600 евро, средней пенсии – до 300 евро. Мы снизим пенсионный возраст и будем проводить индексации пенсий как минимум 2 раза в год. 
  2. Бесплатное здравоохранение. Мы полностью остановим закрытие больниц и поликлиник. 
  3. Бесплатное государственное образование – от дошкольного до высшего. Мы остановим закрытие школ и детских садов!
  4. Мы не допустим ликвидации районов и примэрий! Мы не допустим перехода к уездам и административной реформы в целом.  
  5. Взвешенная внешняя политика. Мы восстановим стратегическое партнёрство с Россией на всех уровнях власти и добьёмся полноправного членства в Евразийском экономическом союзе, взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом.  
  6. Нейтралитет. Мы не допустим вступления в НАТО и добьёмся закрытия офиса
    НАТО в Кишинёве.
  7. Объединение страны. Мы добьёмся решения приднестровского вопроса, совместно с руководством Приднестровья и зарубежными гарантами урегулирования.
  8. Запрет унионистских партий и движений. Мы вернём в школы предмет “История Молдовы”. 
  9. Защита традиционных ценностей. Мы защитим православие – нашу традиционную религию, и положим конец пропаганде антисемейной идеологии в нашей стране!
  10. Президентская республика, народовластие и верховенство закона. Всенародно избранный Президент будет формировать правительство и исполнительную вертикаль власти.

– Мы уверены, что жители большинства населённых пунктов нашей страны поддержат данную программу наших приоритетов. У нас есть доверие и поддержка со стороны всенародно избранного президента Игоря Додона. У нас есть программа для осуществления этих задач, сила и воля для её выполнения. И мы верим, что общими усилиями, вместе с народом, мы изменим нашу страну к лучшему. Нас большинство. Приходит наше время. У Молдовы есть будущее! – добавил Ион Чебан 

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