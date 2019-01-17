Социалисты намерены запретить на законодательном уровне практику земельных “распилов” в Кишиневе

Социалисты намерены запретить на законодательном уровне практику земельных “распилов” в Кишиневе

Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат Партии социалистов Григорий Новак. 

– Наша будущая фракция в парламенте в приоритетном порядке предложит изменения в действующее законодательстве с тем, чтобы остановить этот беспредел, – сказал он.

Социалист также обратил внимание на бездействие представителей ответственных государственных структур и высказал мнение о том, что если они не противостоят этим схемам, значит они в них участвуют.

Напомним, сегодня советники-социалисты рассказали, что вчерашними решениями Муниципальный совет Кишинева нанес бюджету ущерб в размере 44 миллионов леев. По фактам принятых проектов ПСРМ обратится в суд.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md