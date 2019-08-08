Социалисты намерены решить проблему утилизации отходов в Цынцаренах (ФОТО, ВИДЕО)

Социалисты намерены решить проблему утилизации отходов в Цынцаренах (ФОТО, ВИДЕО)

В селе Цынцарены Новоаненского района группа жителей в очередной раз попыталась перекрыть дорогу машинам с мусором. Об этом на своей странице в соцсети рассказал председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

Причины они толком объяснить не могли, точно так же, как и не могли выдвинуть чёткие требования, – прокомментировал он.

В итоге была созвана рабочая группа с участием самого Кожокару, советников Геннадия Ботнару и Адриана Кулая, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джорджеты Мынку, госсекретаря Юлианы Кантараджиу, директора “Autosalubritate” Евгения Аксентьева, примара Цынцарен Инны Пашкан, полиции и местных советников. Сформированная рабочая группа выдвинула ряд инициатив, которые предстоит воплотить для решения вопроса утилизации отходов на полигоне в Цынцаренах.

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