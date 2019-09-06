Социалисты намерены разобраться в ситуации с незаконным сносом детской площадки в столице (ФОТО)

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После того, как недовольные родители возмутились тем, что в их дворе была снесена единственная детская площадка, на место для выяснения обстоятельств прибыл муниципальный советник фракции ПСРМ Сергей Басюк-Брынзей и претор сектора Рышкановка Влад Мельник.

Мунсоветник ПСРМ и претор Рышкановки встретились с жителями дома 11/2 Студенческого переулка, где вчера работниками ЖКХ была демонтирована детская площадка, которой пользовались десятки детей не только этого дома, но и соседних. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Сергей Басюк-Брынзей.

Ранее мы сообщали, что родители были возмущены тем, что их дети остались без одного из немногих в районе мест для развлечения. По мнению взбунтовавшихся родителей, некоторые соседи преклонного возраста неоднократно отправляли жалобы и заявления с просьбой о сносе детской площадки. Основной причиной недовольные соседи назвали детские крики, которые доносятся оттуда.

– В то время как фракция ПСРМ устанавливает детские площадки в городе, кто-то без ведома претуры их сносит. Пообщавшись с жителями, узнали, что детская площадка очень нужна в этом месте и она пользовалась спросом у родителей с детьми, – написал мунсоветник.

В связи с этим Партия социалистов намерена изучить данный прецедент.