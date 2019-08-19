Социалисты намерены искоренить несправедливые положения пенсионной системы

Социалисты намерены искоренить несправедливые положения пенсионной системы

На протяжении долгого времени ПСРМ неоднократно указывала на многочисленные несовершенства пенсионной системы РМ. Когда минимальная пенсия – чуть более 1 000 леев, а максимальная – более 224 000 леев, это ненормально, считает депутат парламента от Партии социалистов Владимир Односталко. 

По словам депутата, в связи с этим ПСРМ намерена в срочном порядке предпринять следующие действия:

  1. Разработать максимальный плафон пенсии, то есть, максимальная пенсия будет регулироваться законом;  
  2. В связи с первым пунктом отрегулировать и максимальные выплаты в фонд социального страхования. 
  3. Установить критерии индексации для высоких пенсий. Например, сейчас сумма индексации одинакова для всех – как для пенсии в 1 400, так и для пенсии в 20 000 леев. Это неправильно. Не может быть индексация для одних такая же, как целая пенсия у других. 
  4. Для реализации этих мер на этой неделе в срочном порядке будет создана рабочая группа из всех участников процесса, в первую очередь, из представителей Министерства социальной защиты, президентуры, Кассы социального страхования, профсоюзов и других заинтересованных сторон, – перечислил социалист. 

Владимир Односталко призвал всех, у кого есть предложения по этому вопросу, обращаться к нему лично или звонить в офис Партии социалистов РМ: по номеру 022 855 853.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md