Социалисты намерены искоренить несправедливые положения пенсионной системы

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На протяжении долгого времени ПСРМ неоднократно указывала на многочисленные несовершенства пенсионной системы РМ. Когда минимальная пенсия – чуть более 1 000 леев, а максимальная – более 224 000 леев, это ненормально, считает депутат парламента от Партии социалистов Владимир Односталко.

По словам депутата, в связи с этим ПСРМ намерена в срочном порядке предпринять следующие действия:

Разработать максимальный плафон пенсии, то есть, максимальная пенсия будет регулироваться законом; В связи с первым пунктом отрегулировать и максимальные выплаты в фонд социального страхования. Установить критерии индексации для высоких пенсий. Например, сейчас сумма индексации одинакова для всех – как для пенсии в 1 400, так и для пенсии в 20 000 леев. Это неправильно. Не может быть индексация для одних такая же, как целая пенсия у других. Для реализации этих мер на этой неделе в срочном порядке будет создана рабочая группа из всех участников процесса, в первую очередь, из представителей Министерства социальной защиты, президентуры, Кассы социального страхования, профсоюзов и других заинтересованных сторон, – перечислил социалист.

Владимир Односталко призвал всех, у кого есть предложения по этому вопросу, обращаться к нему лично или звонить в офис Партии социалистов РМ: по номеру 022 855 853.