Социалисты намерены инициировать ряд законопроектов по борьбе с наркоманией и алкоголизмом

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Депутаты Партии социалистов намерены после выборов представить в парламенте нового созыва ряд законопроектов по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Как отметил социалист Владимир Односталко, эта проблема является следующей по актуальности для граждан нашей страны после проблем ЖКХ.

– В Кишиневе нет ни одного двора, где люди не сталкивались бы с этой проблемой. Мы устанавливаем скамейки, а нам говорят, что там скоро будут «закладки», которые уже есть и под детскими площадками, под скамейками – везде. Полиция и власти это знают, но меры не предпринимаются. Кому-то это выгодно, – сказал депутат в рамках пресс-конференции.

Согласно представленным данным, Кишинев является лидером по продаже наркотических веществ по стране. За сутки доход от продажи наркотиков больше, чем суточные затраты на питание в детских садах.

По официальным данным, в Кишиневе зарегистрировано 13 тысяч наркозависимых. По неофициальным данным, в Молдове, проживает свыше 150 тысяч человек, являющихся либо потребителями наркотиков, либо зависимыми. Также выяснилось, что каждый шестой школьник хоть раз попробовал наркотики.

– Наша фракция в парламенте предложила проект по запрету «spice» (курительная смесь, вызывающая тяжёлые психопатологические симптомы). Проект был принят, но власти до сих пор не начали его реализацию, – сказал Односталко.

Он отметил, что после выборов в новом созыве парламента социалисты инициируют разработку стратегии борьбы с наркоторговлей и наркопотреблением, создание специализированного профилактического центра и разработку профилактической госпрограммы.

Депутат ПСРМ Василий Боля отметил также проблему потребления алкоголя после 22.00, что приводит к нарушению общественного порядка и жалобам граждан. Он призвал местные власти внести поправки в регламент функционирования киосков, в которых продается алкоголь, и разрешить им деятельность до 21.00. По его словам, график работы киосков станет одной из мер по предотвращению нарушений.