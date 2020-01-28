Социалисты намерены добиться открытия аптечных пунктов в каждом селе страны и восстановить справедливость для пенсионеров

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Партия социалистов ставит перед собой ряд социальных задач, которые будут реализованы в ближайший период. В частности, ПСРМ намерена разработать механизм для восстановления справедливости в начислении пенсии людям, вышедшим на нее до 1999 года, и навести порядок в вопросе определения степени инвалидности и сроков рассмотрения заявлений. Об этом рассказал вице-председатель постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат формирования Владимир Односталко.

Беспокоит социалистов и вопрос с обеспечением населенных пунктов аптеками. Если в Кишиневе проблем с этим нет, этого нельзя сказать о селах, “куда не хотят идти экономические агенты” по причине отсутствия населения и низкой покупательной способности.

– Мы сейчас разрабатываем механизм по открытию аптечных пунктов в каждом населенном пункте. Там будут жизненно необходимые и компенсированные медикаменты, согласно той местности, где будет расположен этот пункт. Например, село Василены Рышканского района. Там есть определенное количество людей, которые получают компенсированные медикаменты. В этом аптечном пункте эти лекарства должны быть обязательно. Это чрезвычайно важно для нашей страны. Один из приоритетов ПСРМ – увеличение продолжительности жизни граждан, – сказал Односталко.

Вместе с тем, социалисты намерены уделять внимание не только обеспечению медикаментами, но и их качеству, для чего они хотят ввести систему прослеживаемости лекарств. Также фракция ПСРМ собирается настаивать на принятии в окончательном чтении Закона о психологической деятельности, содействовать созданию специального агентства, которое будет заниматься борьбой с наркоманией в нашей стране, а также усовершенствовать законодательство ввиду ограничения потребления табачных изделий среди молодежи.