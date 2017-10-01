Социалисты ищут решения строительного конфликта по адресу Московский проспект, 17/1 (ВИДЕО)

Жильцы по адресу Московский проспект 17/1 продолжают требовать от примэрии запретить строительство торгового центра и выделить застройщику другой земельный участок.

Муниципальные советники от фракции Партии социалистов по просьбе жильцов и застройщика провели вторые слушания.

Советник от фракции ПСРМ Александр Одинцов сказал на слушаниях, что сделал семь запросов в разные госучреждения с требованием проверить законность строительства и на время разбирательства приостановить ведение строительных работ.

— Мы давно занимаемся вопросами строительства и почти в каждом случае сталкиваемся с нарушением. Тот факт, что мы сейчас сидим и обсуждаем строительство торгового центра, это результат отсутствия градостроительного плана, — сказал советник.

Он отметил, что участок на Московском проспекте, 17/1 был продан в 1998 году с аукциона, в документах стоит подпись экс-примара Серафима Урекяну. Участок был продан за 73 тысяч леев физическому лицу. В 2009 году его владелец сменился.

— Жильцы недовольны тем, что проект осуществляется с рядом нарушений и поэтому стали собирать подписи с просьбой к муниципальному совету обменять участок застройщика и выделить в другом месте, — обратился Одинцов к застройщику, отметив, что как муниципальный советник представит вопрос об обмене участка на обсуждение мунсовету.

Социалист уточнил, что никто не вправе заставить застройщика поменять участок, но, несмотря на это, жильцы имеют право обратиться с таким требованием в муниципальный совет.

По его словам, он сделал семь запросов, в том числе и к вице-примару Нистору Грозаву, чтобы тот обязал главного архитектора Сергея Борозана приостановить действие документов на строительство, проверить проект и заставить застройщика исправить проект. Обратился и в Государственную строительную инспекцию, которая выскажется по данному вопросу. Сделал он и ряд других обращений для получения детальной информации относительно строительства.

— Наше главное желание — навести порядок в городе. Если начинать с вопроса о предоставлении собственности, нами разработан регламент и, в будущем, если участки будут продаваться с аукциона, то это будет делаться только с согласия жильцов. Пока мы пытаемся навестить порядок в том, что сделали прошлые власти и нынешняя, — сказал Одинцов.

Стороны договорились встретиться на слушаниях, когда будут ответы на все запросы, сделанные мунсоветником.

Напомним, физическое лицо намеревается построить по адресу Московский проспект, 17/1 торговый центр. Местные жители выступили против строительства, мотивируя тем, что там сейсмоопасная зона. В минувшую пятницу слушания завершились тем, что застройщик пообещал выполнить все требования и учесть озвученные замечания.