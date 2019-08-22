Социалисты ищут пути решения транспортной загруженности столичных улиц (ФОТО)

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Поэтапно решить проблему пробок и загруженности дорог планируют социалисты вместе со столичными властями. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

– Вместе с претором сектора Центр и вице-претором, а также работниками примэрии, находимся с инспекцией на улице Вырнав. Рассматриваем возможность разгрузки улицы Тестемицану, – уточнил социалист.

По его словам, частично перенаправить поток автомобилей планируется на улицы Георгиу и Авиценна.