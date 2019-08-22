Социалисты ищут пути решения транспортной загруженности столичных улиц (ФОТО)

Социалисты ищут пути решения транспортной загруженности столичных улиц (ФОТО)

Поэтапно решить проблему пробок и загруженности дорог планируют социалисты вместе со столичными властями. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

– Вместе с претором сектора Центр и вице-претором, а также работниками примэрии, находимся с инспекцией на улице Вырнав. Рассматриваем возможность разгрузки улицы Тестемицану, – уточнил социалист.

По его словам, частично перенаправить поток автомобилей планируется на улицы Георгиу и Авиценна.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md