Социалисты инициируют проверку условий и законности выдачи разрешительных документов на строительство в Кишиневе (ФОТО)

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Партия социалистов намерена инициировать проверку условий и соответствия всем нормам законодательства разрешительных документов на строительство в Кишиневе, которые были выданы в 2019 году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-спикер ПСРМ Ион Чебан, который опубликовал ответ примэрии Кишинева на депутатский запрос относительно того, кто получил разрешение на строительство в нынешнем году, а также где планируются стройки.

В опубликованных документах указаны десятки адресов, где планируется строительство, а также наименования экономических агентов, получивших разрешение.

– К вопросу о незаконных и сомнительных стройках и, в целом, в сфере разрешений на строительство, выданных в последние месяцы. Получили ответ из примэрии столицы на соответствующий парламентский запрос. Данную информацию вышлем во все соответствующие органы для доскональной проверки условий и соответствия всем нормам законодательства. Уверен, что очень многие документы выданы с нарушением закона, – отметил Чебан.

Он также напомнил, что социалисты в Муниципальном совете и в парламенте борются за открытость и полную транспарентность, а потому считают, что и кишиневцы должны знать заранее, где в городе намечается строительство.

– Думаем, что уже на следующей неделе необходимо будет всем обсудить и принять решения по регламентации в данной области в пользу горожан и Кишинева, – подчеркнул Ион Чебан