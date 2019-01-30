Социалисты инициируют принятие нового Закона о статусе муниципия Кишинев (ВИДЕО)

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В парламенте нового созыва, который будет сформирован после выборов, Партия социалистов представит новый Закон о статусе муниципия Кишинев, а также разработает Генеральный план и реализует ряд других проектов. Об этом на пресс-конференции 30 января заявил кандидат в депутаты от Партии социалистов по 28 одномандатному округу, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, который представил свою избирательную программу.

По его словам, нынешний Закон о статусе муниципия Кишинев был предложен и принят коррумпированными людьми, которые преследовали свои цели. Таким образом, в примэрии столицы оказались люди, которых народ не избирал. Речь о Сильвии Раду и Руслане Кодряну.

– Согласно предлагаемому нами закону, руководить примэрией будет избранный жителями Кишинева примар, а Муниципальному совету будут возвращены его полномочия. Действующий закон был принят Либеральной и Демократической партиями, когда они были в альянсе. В результате были сокращены полномочия совета и расширены полномочия бывшего примара Дорина Киртоакэ. Новый закон вернет полномочия совету и исполнительную власть примару, – отметил Батрынча.

Кроме этого, социалисты предложат создать в каждом секторе местную примэрию и местный муниципальный совет. Они будут заниматься вопросами и проблемами исключительно своего сектора. Также предлагается, чтобы граждане могли не только избирать примара, но и отзывать его.

– Только так можно будет покончить с уничтожением города и решить вопрос с запретом на незаконные стройки. Также, на основании Закона о статусе муниципия, будет разработан Генеральный план Кишинева и сектора Рышкановка. Сегодня такого плана нет, поэтому строительные компании, аффилированные столичным властям, незаконно строят там, где хотят, – сказал кандидат.

По словам Влада Батрынчи, из-за беззакония со стороны властей на Рышкановке был уничтожен единственный на весь сектор продовольственный рынок, был снесен Дворец культуры профсоюзов, на месте которых планируют построить жилой комплекс и торговый центр. Кандидат отметил, что социалисты обязуются после выборов вернуть рынок на Рышкановке, воссоздать Дворец культуры профсоюзов, благоустроить Парк афганцев, очистить рышканские озера и благоустроить территорию.

– За последние два года никто из оппонентов не предложил и не осуществил ни одного социального проекта в Кишиневе. В свою очередь, мы обязуемся реализовывать и продолжить программу по благоустройству в каждом дворе, программу по обустройству пандусами все госучреждения, больницы, поликлиники, решим вопрос с общественным транспортом. Предложим и проект по созданию парковок, так как дома, которые были построены за последние годы, не обеспечены парковочными местами, – сказал Влад Батрынча.