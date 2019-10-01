Социалисты инициировали проект по реконструкции лестницы и аллеи на бульваре Дачия (ФОТО)

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О первых шагах в благоустройстве сектора на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Проект предусматривает не только новое покрытие, но и установку скамеек и уличное декоративное освещение на аллее от бул. Дачия 2 до улицы Матей Мило. По длине всей аллеи будут отремонтированы спуски к бульвару, а также ступеньки у библиотеки им. Ломоносова.

Первый значимый для сектора объект – это новый фонтан у входа в Долину роз. На этом мы останавливаться не намерены. Это будет второй значимый объект на Ботанике в этом году. В планах ещё и подземные переходы, парки Лазо и Бутукулуй, а также другие пешеходные зоны, – отметил Витнянский.

Жителям и заинтересованным лицам предложено ознакомится с офертой на официальном сайте: https://achizitii.md/ro/public/tender/21012617/.