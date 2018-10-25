Социалисты и зоозащитники предложили ряд решений для проблемы бездомных животных

Вчера по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева состоялись публичные слушания, на которых был обсужден вопрос учреждения муниципальной структуры, занимающейся непосредственно вопросами контроля численности бездомных животных.

Как отметил на своей странице в соцсети муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, за последние 10 лет по этой проблематике было проведено множество дебатов и круглых столов, разработаны регламенты, но реальные решения, которые кардинально изменили бы ситуацию, так и не были приняты. В данной связи социалисты и зоозащитники, принявшие участие в мероприятии, выступили с конкретным проектом решений в этом направлении.

– Необходимо дать ход разработанному зоозащитниками регламенту, который пылится в кабинетах чиновников. Нужно создать институт, занимающийся вопросами бездомных животных. Нужно обеспечить город нормальным муниципальным приютом. Проблемы города – это не только проблемы частных приютов и общественных организаций. Все вопросы нужно решать комплексно. Все они взаимосвязаны, – отметил он.