Социалисты и зоозащитники предложили ряд решений для проблемы бездомных животных

Социалисты и зоозащитники предложили ряд решений для проблемы бездомных животных

Вчера по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева состоялись публичные слушания, на которых был обсужден вопрос учреждения муниципальной структуры, занимающейся непосредственно вопросами контроля численности бездомных животных.

Как отметил на своей странице в соцсети муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, за последние 10 лет по этой проблематике было проведено множество дебатов и круглых столов, разработаны регламенты, но реальные решения, которые кардинально изменили бы ситуацию, так и не были приняты. В данной связи социалисты и зоозащитники, принявшие участие в мероприятии, выступили с конкретным проектом решений в этом направлении.

– Необходимо дать ход разработанному зоозащитниками регламенту, который пылится в кабинетах чиновников. Нужно создать институт, занимающийся вопросами бездомных животных. Нужно обеспечить город нормальным муниципальным приютом. Проблемы города – это не только проблемы частных приютов и общественных организаций. Все вопросы нужно решать комплексно. Все они взаимосвязаны, – отметил он. 

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