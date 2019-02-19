Социалисты: И в примэрии, и в парламенте должно быть электронное голосование (ВИДЕО)

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Партия социалистов настаивает на внедрении электронного голосования как в примэрии Кишинева, так и в парламенте Молдовы. Кроме этого формирование требует внедрения электронных систем для максимального искоренения коррупции. Об этом в рамках пресс-конференции заявили представители Партии социалистов.

В частности, кандидат в депутаты от ПСРМ по 51 одномандатному округу Гайк Вартанян сообщил, что Партия социалистов всегда была за то, чтобы привносить и внедрять новые технологии. Среди социалистов есть специалисты разных профессий, которые знают, как внедрить электронные системы на уровне власти, подчеркнул он.

По его словам, на примере Муниципального совета социалисты доказали, что можно внедрять проекты, которые позволят побороть коррупцию и развивать муниципалитет. Одним из таких проектов является М-тендер, электронные госзакупки на малые суммы. Были запущены платформы www.decide.md и www.petetia.md. По инициативе социалистов также проводятся онлайн заседания комиссии в примэрии.

Вартанян привел пример, как в некоторых претурах осуществляются различные оплаты без системы М-тендер. Там суммы на одинаковые услуги разнятся в десятки тысяч леев.

– То, что сегодня многие работники бюджетных сфер получают мизерные зарплаты, происходит из-за коррупции. Работники бюджетных организаций, в первую очередь, должны быть заинтересованы в том, чтобы осуществлялись электронные госзакупки. Ни ACUM, ни ДПМ не решат данную проблему граждан, – сказал кандидат в депутаты по 51 округу.

Он не оставил без внимания и тендер с закупками автобусов для столичного автобусного парка, отметив, что на сайте компании ISUZU нет информации об экономическом агенте, который выиграл тендер.

– Мы зарегистрировали два обращения: одно – от имени главы фракции ПСРМ Иона Чебана на имя вице-примара Нистора Грозаву с требованием предоставить документацию, как проходил тендер. И второе обращение – от депутатов ПСРМ на имя Нистора Грозаву, – отметил социалист.

Он возмутился тем, что местные власти решили приобрести автобусы у оффшорной компании и привел в пример историю с закупками троллейбусов из Белоруссии, но через Румынию. Также он напомнил о случае с парковками, когда проектом должна была заниматься одна из оффшорных компаний.

– Кто обеспечивал «крышу» автобусам, как они въехали в страну? Почему пред важными политическими событиями, на площади появляются то автобусы, то камазы, то проводятся разные работы. Вспомните, что делал экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ и либералы, чтобы не было протеста на центральной площади? Вспомните случай Илана Шора с кормлением людей на площади. Почему эти автобусы стоят на площади? Это площадь тех, кто может использовать ее как хочет?, – задался вопросами Вартанян.

Кандидат в депутаты от ПСРМ Никита Цуркан напомнил присутствующим о том, что в 2017 году фракция ПСРМ в Мунсовете предложила проект по электронной системе оплаты проезда и проголосовала за него.

– Этот проект позволит гражданам не использовать деньги при оплате проезда, а рассчитываться единой картой. При этом без проблем можно будет пересаживаться с одного вида транспорта на другой и также оплачивать проезд. К сожалению, с момента принятия советом проекта, местные власти не спешат его осуществлять. Почему? Потому что властям выгодно, чтобы в руках был кэш. Никто не может сказать, какой пассажиропоток в месяц, сколько человек едут, не оплатив проезд. Этих данных нет. У нас есть феномен коррупции, а деньги, которые должны идти на развитие города, оседают в карманах непонятно кого, – сказал кандидат в депутаты.

По словам Цуркана, фракция ПСРМ в Мунсовете во главе с председателем Ионом Чебаном настаивает, чтобы перед проведением тендера по выбору компании, для осуществления проекта по электронной системе оплаты проезда, вся документация была проверена НАЦом. Он считает, что также необходимо внедрять электронное голосование как в примэрии, так и в парламенте.

– И в примэрии, и в парламенте система установлена, но почему-то не действует. На сегодняшний день, при голосовании одни народные избранники отсутствуют, другие вместо них голосуют. Такого быть не должно. Мы должны работать транспарентно. Люди должны заходить на сайт и смотреть, кто и как голосовал, – сказал Цуркан.

Социалист рассказал и об инициативе электронного голосования на выборах. По его словам, в ряде стран такая система давно используется, а некоторые только начали ее практиковать. Это позволяет избежать фальсификаций, считает Цуркан.