Социалисты и общественники подали в Генпрокуратуру уголовную жалобу на сторонника Нэстасе, оскорбившего русскоязычных (ВИДЕО)

Участник воскресного протеста, потребовавший от русскоязычных граждан Молдовы не говорить “по-свински”, нарушил конституцию страны, а также несколько законов и конвенции о защите прав нацменьшинств, оскорбив при этом полтора миллиона граждан нашей страны, являющихся носителями русского языка.

Об этом заявил представитель общественной палаты при Президенте РМ Сергей Мишин, который вместе с членом фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Александром Одинцовым подал уголовную жалобу в отношении данного гражданина.

– У нас есть информация, что этот человек является активным сторонником партии, возглавляемой Андреем Нэстасе, и данное высказывание было сделано им в рамках официального митинга. Это заявление нарушает Конституцию РМ, закон о недискриминации, закон и Европейскую конвенцию о защите прав нацменьшинств, а также подпадает под действие статьи 176 Уголовного кодекса, – подчеркнул Мишин.

По словам мунсоветника Александра Одинцова, по некоторой информации, этот человек является также гражданином России и получает пенсию в этой стране.

– Помимо жалобы в прокуратуру, мы оставили онлайн-обращение в совете по недискриминации и направили письмо и посольство РФ с целью установить, действительно ли этот человек является гражданином России и получает пенсию от этой страны. Если это правда, то согласны ли налогоплательщики России оплачивать пенсию такого человека? Мы просим от Генпрокуратуры установить личность этого человека, определить степень его вины и наказать по всей строгости закона. Также мы требуем от Нэстасе извиниться за слова своего сторонника, – подчеркнул Одинцов.

Согласно закону, Генпрокуратура должна отреагировать на жалобу в течение 30 дней. В случае игнорирования законных требований со стороны государственных институтов инициаторы жалобы оставляют за собой право обратиться в международные инстанции.

По статье 176 Уголовного кодекса стороннику Нэстасе грозит наказание в виде штрафа от 750 до 950 у.е., общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы сроком до 2 лет.