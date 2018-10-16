Социалисты готовы выйти на защиту президента (ВИДЕО)

Социалисты готовы выйти на защиту президента (ВИДЕО)

Партия социалистов осуждает многочисленные нападки в адрес главы государства со стороны представителей Демократической партии, а также ее сателлитов. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил идеологический секретарь Партии социалистов, председатель фракции ПСРМ в парламенте страны Ион Чебан

В частности, он отметил, что даже на прошлом заседании парламента прозвучали призывы к ликвидации института президента. Это недопустимо, подчеркнул социалист.

– Мы готовы по первому призыву выйти на защиту института президента и самого главы государства. Мы будем рядом и призываем к этому всех сторонников, которых более 50%, – сказал он. 

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