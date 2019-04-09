Социалисты допускают встречу с “АКУМ” в ближайшие дни: Пусть сначала ознакомятся с нашими предложениями

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Партия социалистов допускает встречу с блоком “Акум” в ближайшие дни, но для начала предлагает его представителям спокойно и детально рассмотреть все предложения, выдвинутые ПСРМ в принятой сегодня формированием декларации. Об этом в рамках брифинга для прессы заявила председатель партии Зинаида Гречаный, в качестве реплики на приглашение блока к дискуссиям.

– Пусть для начала проанализируют наши предложения и скажут, готовы ли они обсуждать их. Завтра в первом часу мы будем готовы объявить о своем решении, которое мы примем чуть позже, – сказала она.

Напомним, в декларации ПСРМ обозначила свои условия для создания парламентского большинства. Речь, в частности, идет о принятии приоритетного пакета законов и возвращении полномочий президенту, которых он был лишен. Также социалисты настаивают на том, что именно представитель ПСРМ как партии, получившей наибольшее число кресел в парламенте, должен занять пост спикера законодательного органа.