Социалисты добиваются увеличения числа людей, которые могут бесплатно питаться в социальных столовых

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Люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, а также многодетные семьи могут питаться в социальной столовой, расположенной по улице Сармизеджетуса, 9, в столичном секторе Ботаника. Об этом на своей странице в социальной сети ещё раз напомнил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Так, с 1 января бесплатные обеды в городских социальных столовых получают 1200 человек. Всего на 2019 год социалистами запланировано оказание помощи 14 000 нуждающихся.

Воспользоваться услугами социальной столовой могут люди, чей доход не превышает 3 000 леев в месяц. Для получения бесплатного питания необходимо предъявить копию удостоверения личности и копию пенсионного удостоверения с указанной суммой пенсии/дохода за текущий год.

Документы можно подавать в Управление соцобеспечения сектора Ботаника (ул. Титулеску, 47) по понедельникам, вторникам и четвергам.