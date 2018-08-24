Социалисты добились выделения надбавки к зарплате сотрудникам столичного центра START

Социалисты добились выделения надбавки к зарплате сотрудникам столичного центра START

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан.

Так, он рассказал, что отныне те, кто работает в центре для людей с умственными отклонениями START, будут получать надбавку к зарплате в 30%.

– Это люди, которые полностью посвящают себя работе с людьми с особыми потребностями. Спасибо за то, что делаете каждый день, – написал Чебан.

Напомним, ранее Ион Чебан предложил создать совет при примэрии для решения проблем людей с особыми потребностями.

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