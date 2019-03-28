Социалисты добились продления срока действия проездных старого образца

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Срок действия проездных билетов на общественный транспорт старого образца был продлен до 1 июня этого года. Об этом говорится в сообщении для прессы столичной примэрии.

Как отмечает источник, данная мера была принята для оптимизации процесса оформления новых документов.

Стоит отметить, что продлить абонементы старого образца в начале недели потребовали муниципальные советники ПСРМ. В частности, Евгения Чебан отмечала, что уже 1 апреля старые проездные должны были быть изъяты из оборота, однако не все пенсионеры успели бы к тому времени обзавестись документами нового образца.

Бенефициарами бесплатных проездных для поездок на общественном транспорте – троллейбусах и автобусах – являются граждане, которые получают пенсию по возрасту, и чей ежемесячный доход не превышает 3000 леев. Они могут выбрать между годовым абонементом и ежемесячной компенсацией на проезд в общественном транспорте в размере 70 леев.